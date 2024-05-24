Yaralı karacaya jandarma eli

Kaynak: İHA
Yaralı karacaya jandarma eli

Giresun’da yaralı halde bulunan karaca jandarma ekipleri tarafından Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne teslim edilerek tedavisi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Giresun’un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde bazı vatandaşlar yolda yaralı halde karaca olduğunu fark edip, durumu jandarma ekiplerine ihbar etti. Bölgeye giden jandarma ekipleri, yaralı karacayı bulunduğu yerden güvenli bir şekilde aldı.

Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen karaca Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerine teslim edildi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak yaraları tedavi edilen karaca Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine iletildi.

Karacanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya tekrar salınacağı açıklandı.

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