Yaralı leyleği arazide bırakmayıp ilçeye götürdü

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Kömüşini Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Selami Kolcu, komşuları arasında dolaşırken kırsal alanda yaralı bir leyleğin olduğunu öğrendi.

Hemen harekete geçen Kolcu, aracıyla belirtilen bölgeye ulaştı ve yaralı leyleği buldu.

Duyarlılıkla hareket eden Kolcu, leyleği dikkatlice aracına aldı ve daha sonra ilçe merkezine, Kulu Belediyesi veteriner hekimine götürdü.

Ancak, belediye yetkilileri leyleğe bakamayacaklarını belirtince, Kolcu durumu Kaymakamlığa iletti. Kaymakam Ömer Faruk Canpolat'ın talimatıyla, Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yaralı leyleği tedavi etmek üzere Selami Kolcu'dan aldılar.

Selami Kolcu, duyarlı davranışıyla övgüyü hak ediyor. Kömüşini Mahallesi'nde yaralı bir leylek bulduğunu belirterek, "Leyleği hareketsiz halde buldum ve Kulu'ya getirdim. Ancak, belediye veterineri ilgilenmedi. Bunun üzerine Kaymakam beye başvurdum. Kendisine teşekkür ediyorum, veteriner arkadaşları hemen gelip leyleği teslim aldılar. Muhtemelen üniversite hayvan hastanesine götürüp tedavi edecekler" dedi.