Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen öğretmen yaptı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bayan öğretmen yaptı.

KAYNAK: İHA
Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen öğretmen yaptı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa Suruç karayolu üzerinde yaşandı.

M.D.’nin kullandığı 47 AD 797 plakalı otomobil, yan yola dönmeye çalışan C.E.’nin kullandığı 63 ZH 316 plakalı otomobile yandan çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle 63 ZH 316 plakalı otomobil yan döndü. Kazada yaralanan sürücülerden C.E.’ye ilk müdahaleyi ise aracıyla yoldan geçen Tuğba öğretmen yaptı.

İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen, sürücünün yarasını kontrol ettikten sonra sargı beziyle sardı.

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Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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