Yaralıyı tabuta koyup hastaneye götürdüler

24 Mayıs tarihinde Özgür Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza anına tanık olanlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis ekibi ihbar üzerine adrese sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar yaralıya ilk yardımı yaparak müdahale etti. Ancak ambulansın gecikmesi üzerine, çevrede bulunanlar yaralıyı bir araçla hastaneye ulaştırmaya karar verdiler.

Üstü açık bir tabuta yerleştirilen yaralı, henüz kaynağı belirsiz olan bir kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye sevk edildi.

Bu sırada yaşananlar, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.