Yardım derneği metamfetaminli şeker dağıttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yardım derneği metamfetaminli şeker dağıttı

Yaklaşık 400 kişiye gönderilen gıda yardım paketlerinde potansiyel olarak ölümcül dozda olduğu tespit edilen metamfetaminli şekerler tespit edildi. bulunuyor.

Yeni Zelanda'da Auckland City Mission derneği, bağışlardan elde edilen gıda yardım paketlerini düzenli olarak dağıtarak yoksullukla mücadele ediyor. Ancak yaklaşık 400 kişiye yapılan son teslimat planlandığı gibi gitmedi. Polisin 14 Ağustos Çarşamba günü yaptığı duyuruda, paketlerin potansiyel olarak öldürücü dozda metamfetaminle dolu şeker içerdiği ve polisin derhal soruşturma başlattığı belirtildi.

Polis, tacirlerin veya satıcıların olası kontrollerden kaçınmak için metamfetamini "Rinda" markası altında ikramlarla birlikte paketlediklerinden şüpheleniyor. Genel müdürü Steven Teh'e göre marka hızlı bir şekilde tepki göstererek "ürünlerinde yasa dışı uyuşturucu kullanmamasını veya kullanımına tolerans göstermemesini " sağladı.

Polis yaptığı açıklamada "gıda paketinde Rinda markalı ananaslı şekerleri alan kişileri" bunları tüketmemeleri ve "ailenin diğer üyelerinin erişemeyeceği bir yere" koymaları konusunda uyardı.

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