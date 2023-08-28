Yaren Çakar'ın Okan Buruk'un oğluna yönelik sözü Galatasaraylı taraftarları çıldırttı

Sosyal medyadaki yayınlarıyla tanınan Yaren Çakar, Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit hakkında çirkin bir ifade kullandı. Galatasaraylı taraftarlar tepki yağdırınca da hesaplarını kapattı.

Yaren Çakar'ın Okan Buruk'un oğluna yönelik sözü Galatasaraylı taraftarları çıldırttı

Sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan Yaren Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'la ilgili birden bire inanılmaz bir yorumda bulundu.

Çakar, Ali Yiğit'in fotoğraflarını canlı yayında aratarak, "Çok çirkin" ifadesini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar bu yoruma tepki yağdırdı. Olay kısa sürede viral oldu.

Olayın büyümesi üzerine Çakar, yaptığı açıklamada bu davranışının kabul edilemez olduğunu belirterek özür diledi.

Ancak bu özür de taraftarları yatıştırmadı. Galatasaray taraftarı, Yaren Çakar'ın sponsorlarından da desteklerini geri çekmelerini talep etti.

Bu büyük tepki karşısında Yaren Çakar, sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.

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