Yargı 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni sezon ne zaman?

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi 63. bölümde sezon finaline girmişti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Yargı 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni sezon ne zaman?

Yargı 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni sezon ne zaman?

Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzasını taşıyan Yargı dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yargı 63. bölümüyle Kanal D ekranlarında sezon arasına girmişti. Peki, Yargı 3. sezon fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni sezon ne zaman?

YARGI 3. SEZON NE ZAMAN?

Yargı dizisinin 63. bölümü sezon finaliyle 7 Mayıs Pazar yani bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlandı. Merakla beklenen Yargı’nın 3. sezon fragmanı yayınlandı.

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Ay Yapım imzalı ‘Yargı’ dizisi, 24 Eylül’de Kanal D ekranında üçüncü sezonuna başlayacak.

Geçtiğimiz sezonun finalinde Ilgaz ve Ceylin’in karşılaşmasıyla izleyiciler ekran başında gözyaşlarına boğulurken yeni sezondan yayınlanan ilk tanıtımda ikilinin duygusal hesaplaşması hem ilk bölüme hem de sezona dair merakı yükseltiyor.

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YARGI OYUNCU KADROSU

Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.

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