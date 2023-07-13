Yargı paketi karşıtları Netanyahu’nun evinin önüne toplandı

İsrail hükümetinin tartışmalara yol açan "yargı reformu" paketi uzun süren karşıt eylemlere sebep oldu. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da yargı reformu için “devletin kuruluşundan bu yana en tehlikeli, ülke tarihindeki en ciddi kriz olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

NETANYAHU’NUN EVİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Batı Kudüs’teki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun evi önünde toplanan göstericiler, Netanyahu'nun yargı düzenlemesine tepki gösterdi.

Göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları ve Netanyahu karşıtı dövizler taşıdı.