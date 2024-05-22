Yargı'da Can Atalay göndermesi mi yapıldı? Dizi cephesinden açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: Oda TV
Yargı'da Can Atalay göndermesi mi yapıldı? Dizi cephesinden açıklama geldi

Can Atalay'ın durumuna atıfta bulunulduğu düşünülen sahne dikkat çekti. Dizi cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

‘Yargı’ dizisinin 94. bölümünde, hakim karakterine hayat veren Zeynep Özan'ın performansı izleyicilerin dikkatini çekti.

Yargı kararlarının önemsenmemesine ilişkin ifadelerin yer aldığı sahnede, Can Atalay'ın durumuna atıfta bulunulduğu düşünüldü.

Dizi, 95. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Ay Yapım'ın sevilen dizisinde, daha önce Ilgaz karakterinin (Kaan Urgancıoğlu) beraatine karar veren hakim, bu kez Çınar karakterinin (Arda Anarat) davasında dikkat çekici sözler sarf etti.

Zeynep Özan'ın canlandırdığı hakim karakteri, adaletin işleyişi ve yargı kararlarının toplum üzerindeki etkisi üzerine önemli şu mesajları verdi:

“Sistemimizde tahliye işleminin gerçekleşmesi için mahkemeden cezaevine geri götürürler. Halbuki yargı kararlarıyla serbest kalan birini bir dakika bile tutamazsın. Hakkında tahliye ya da beraat kararı verilen birinin özgürlüğünün bir saniye bile kısıtlanmasına taraftar değilim…”

'Yargı' dizisinin son bölümünde, mahkeme sahnesinde sarf edilen sözler, yargı kararlarının uygulanmaması ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay gibi gerçek hayattaki olaylara gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Dizi yapımcılarından yapılan açıklamada, bu sahnenin yargı süreçlerine ve adaletin işleyişine dair toplumsal bir eleştiri içerdiği belirtildi.

Dizinin, gerçek hayattaki yargı kararlarının önemsenmesi gerektiğine dikkat çekmek istediği vurgulandı.

Dizi cephesinden gelen açıklama şu şekilde:

“BU GENEL OLARAK ADALET SİSTEMİMİZDEKİ AKSAKLIKLARDAN BİRİ”

“Özel olarak düşünülmüş, bir kişi düşünülmüş bir durum değil. Bu genel olarak Adalet Sistemimizdeki aksaklıklardan biri. Biz, bunun altını çizmek istedik. Bu durumda olan o kadar çok insan var ki’ cevabını aldık.”

opogpc-1agz.webp

0-opmop-liv4.webp

iuhjggg-aorj.webp

iuhjgngyy-hz03.webp

hghh-raes.webp

İlgili Haberler
Yargı’ya sürpriz transfer
Yargı dizisine sürpriz konuk
Yargı dizisinin final tarihi belli oldu
Son Haberler
Ütü bir evi ateşe verecekti Yerel Haberler
Ütü bir evi ateşe verecekti
Giresun'da dayısını bıçaklayarak öldürdü Gündem
Giresun'da dayısını bıçaklayarak öldürdü
Bahçeşehirliler korosu kulakların pasını sildi Kültür Sanat
Bahçeşehirliler korosu kulakların pasını sildi
Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı Gündem
Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı
Altın fiyatlarında son durum Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum
İngiliz Gazetesinden zehir zemberek Türkiye analizi. Çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu Ekonomi
İngiliz Gazetesinden zehir zemberek Türkiye analizi. Çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu
Fenerbahçe'nin şampiyonluk planı ortaya çıktı Spor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk planı ortaya çıktı