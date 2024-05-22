Yargı'da Can Atalay göndermesi mi yapıldı? Dizi cephesinden açıklama geldi

‘Yargı’ dizisinin 94. bölümünde, hakim karakterine hayat veren Zeynep Özan'ın performansı izleyicilerin dikkatini çekti.

Yargı kararlarının önemsenmemesine ilişkin ifadelerin yer aldığı sahnede, Can Atalay'ın durumuna atıfta bulunulduğu düşünüldü.

Dizi, 95. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Ay Yapım'ın sevilen dizisinde, daha önce Ilgaz karakterinin (Kaan Urgancıoğlu) beraatine karar veren hakim, bu kez Çınar karakterinin (Arda Anarat) davasında dikkat çekici sözler sarf etti.

Zeynep Özan'ın canlandırdığı hakim karakteri, adaletin işleyişi ve yargı kararlarının toplum üzerindeki etkisi üzerine önemli şu mesajları verdi:

“Sistemimizde tahliye işleminin gerçekleşmesi için mahkemeden cezaevine geri götürürler. Halbuki yargı kararlarıyla serbest kalan birini bir dakika bile tutamazsın. Hakkında tahliye ya da beraat kararı verilen birinin özgürlüğünün bir saniye bile kısıtlanmasına taraftar değilim…”

'Yargı' dizisinin son bölümünde, mahkeme sahnesinde sarf edilen sözler, yargı kararlarının uygulanmaması ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay gibi gerçek hayattaki olaylara gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.

Dizi yapımcılarından yapılan açıklamada, bu sahnenin yargı süreçlerine ve adaletin işleyişine dair toplumsal bir eleştiri içerdiği belirtildi.

Dizinin, gerçek hayattaki yargı kararlarının önemsenmesi gerektiğine dikkat çekmek istediği vurgulandı.

Dizi cephesinden gelen açıklama şu şekilde:

“BU GENEL OLARAK ADALET SİSTEMİMİZDEKİ AKSAKLIKLARDAN BİRİ”

“Özel olarak düşünülmüş, bir kişi düşünülmüş bir durum değil. Bu genel olarak Adalet Sistemimizdeki aksaklıklardan biri. Biz, bunun altını çizmek istedik. Bu durumda olan o kadar çok insan var ki’ cevabını aldık.”