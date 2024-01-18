Yargıda deprem yaratan ihbarı yapan savcı terfi ile İstanbul'dan uzaklaştırıldı

HSK’nın Yargıtay üyeliklerine yaptığı atamada bir isim dikkat çekti. Buna göre, yargıda deprem yaratan rüşvet iddialarını ortaya atan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar Yargıtay üyesi oldu. Uçar’ın terfi ile İstanbul’dan uzaklaştırıldığı belirtiliyor.