Yargıda deprem yaratan ihbarı yapan savcı terfi ile İstanbul'dan uzaklaştırıldı

HSK, boş kalan Yargıtay üyelikleri için atama yaptı. Yargıtay üyeliklerine; Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili İhsan Kamil Akçadırcı seçildi.
YARGITAY’A ÜYESİ OLAN BİR İSİM DİKKAT ÇEKTİ
Yargıtay üyeliklerine yapılan atamada bir isim dikkat çekti. Yargıtay üyesi olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, yargıyı sarsan iddiaları gündeme getirmişti.
Uçar, HSK’ya yazdığı mektupta İstanbul Anadolu Adliyesi’nde para karşılığı tahliye kararları verildiği ve erişim engelleme kararları alındığı iddialarına yer vermişti.
Uçar’ın verdiği dilekçe sonucunda açılan HSK soruşturması sonucu hakim Sidar Demiroğlu açığa alınmıştı.
Geçen ay, HSK kış kararnamesiyle Uçar’a yakın olarak bilinen üç savcının görev yerleri değiştirilmişti.
Uçar’ın aldığı terfi ile İstanbul’dan uzaklaştırıldığı belirtiliyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekilliği görevinde bulunan Mesut Erdinç Bayhan ile Önder Yaman’ın yanı sıra Dilan Polat soruşturmasını yürüten savcı Gökalp Kökçü’nün de görev yeri değiştirilmişti. Kökçü, emeklilik dilekçesi vererek meslekten ayrılmıştı.
UÇAR’IN YERİNE ATAMA YAPILDI
Öte yandan İsmail Uçar'ın yerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.