Yargıda rüşvet iddiaları sonrası açığa alınan hakim Sidar Demiroğlu ilk kez konuştu

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın 6 Ekim'de Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdiği şikayet mektubundan sonra yargı içinde 'dilekçe savaşları' başladı.

Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’un yanı sıra Uçar'ın hedef aldığı isimler arasında yer alan hakim Sidar Demiroğlu, HSK tarafından 23 Kasım'da açığa alındı. Demiroğlu, açığa alındıktan sonra ilk kez konuştu.

“MASAK RAPORUM VE HTS KAYITLARIM TEMİZ”

Demiroğlu, Mali Suçları Araştırma Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kendisi hakkında hazırladığı raporun ve HTS kayıtlarının temiz çıktığına vurgu yaparak, açığa alınmasının arkasında 'hemşehrilik' bağı olduğunu ileri sürdü.

“GÜRLEK İLE UÇAR HEMŞEHRİ”

Avukatı aracılığıyla konuşan Demiroğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ile Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in de Nevşehirli olduğuna dikkati çekerek, "Akın Gürlek baskı yapmış" dedi.

Hakimlik yaptığı dönemde yürüttüğü kritik davalarla tanınan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, ağustos ayında HSK’dan sorumlu bakan yardımcılığı görevine atanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya gönderdiği şikayet mektubunda, para karşılığında erişim engelleme ve tahliye kararları verildiği, hakimlere baskı yapıldığı ileri sürüldü. Uçar'ın dilekçesinde Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ile 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu hedefteydi.

Altun ve Demiroğlu da Uçar'ın şikayet mektubunu, HSK'ya dilekçe vererek yanıtladı. Altun, Demiroğlu'na referans olan ismin Uçar olduğunu ileri sürdü. Demiroğlu ise Uçar'ın neden 1 yıl boyunca kendisi hakkında işlem başlatmadığını sordu. Demiroğlu ayrıca, Uçar'ın bir boşanma davasında, kadın eşe operasyon yaptırarak, delil olan dijitalleri sildirdiğini de iddia etti.

Demiroğlu, HSK'ya sunduğu dilekçesinde ayrıca "Sadece şahsım değil; 1., 2. ve 3. derece tüm akrabalarımın, banka hesaplarının, ekonomik durumlarının ve sosyal yaşantılarının incelenmesini talep ediyorum. HTS kayıtlarının en ince ayrıntısına kadar incelenmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

HSK müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda Sidar Demiroğlu'nun açığa alınması yönünde rapor verildi. HSK, raporun ardından Demiroğlu'nu açığa aldı.