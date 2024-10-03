Yargıda yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yargıda yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine yapılan yeni atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile birlikte, boş olan Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar yapıldı.

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE ATAMALAR

Boş olan Danıştay Üyeliklerine:

Ankara BİM Daire Başkanı Cengiz Aydemir

İstanbul BİM Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz

Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu seçildi

YARGITAY ÜYELİKLERİNE ATAMALAR

Yargıtay Birinci Başkanlığının 16 Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 üyelik kadrosuna aşağıdaki isimlerin Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı

İstanbul BAM Daire Başkanı Osman Kiper

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San

İstanbul BAM Başkanı Murat Boylu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak

İstanbul Anadolu ACM Başkanı Cengiz Doğan

HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala

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