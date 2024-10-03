Yargıda yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile birlikte, boş olan Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine atamalar yapıldı.
DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE ATAMALAR
Boş olan Danıştay Üyeliklerine:
Ankara BİM Daire Başkanı Cengiz Aydemir
İstanbul BİM Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz
Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu seçildi
YARGITAY ÜYELİKLERİNE ATAMALAR
Yargıtay Birinci Başkanlığının 16 Yargıtay Üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 üyelik kadrosuna aşağıdaki isimlerin Yargıtay Üyeliğine seçilmesine karar verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı
İstanbul BAM Daire Başkanı Osman Kiper
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San
İstanbul BAM Başkanı Murat Boylu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak
İstanbul Anadolu ACM Başkanı Cengiz Doğan
HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala