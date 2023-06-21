Yargı’nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu'ndan sürpriz nikah

Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı'da 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile hayatını birleştirdi.

"SÜRPRİZ"

Ünlü oyuncu, nikâh fotoğraflarını 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden "Sürpriz" notuyla yayınladı.

Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda Baltalimanı'nda objektiflere takılmıştı. Sevgilisi Burcu Denizer ile trafikte seyir halinde olan oyuncu, basın mensuplarını görünce kameralara gülümseyerek poz vermişti.

"MUTLUYUM"

Trafikte kaldıklarını söyleyen oyuncu, "Pazar trafiğinin azizliğine uğradık. Her şey yolunda, dizimiz de devam ediyor. Çok da güzel devam ediyoruz. Mutluyum" şeklinde konuşmuştu.