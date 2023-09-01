Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

Yargı'nın yeni sezon çekimlerinin başladığını duyuran Pınar Deniz'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.

Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz, son dönemde Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Yeni sezon çekimlerinin başladığını duyuran Pınar Deniz'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.

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“Yargı”da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatil de almıştı. Her paylaşımı olay olan Deniz'in Kaan Yıldırım ile mutluluk pozları sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin setinden karelerini “Evet, ben de özledim. Love Ceylo” notuyla paylaştı. Fotoğraf dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

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Pınar Deniz’in takipçileri, fotoğrafın altına Ceylin’i yeni bölümlerde neler beklediğini merak ettiklerini yazdılar. “Yargı” dizisini çok yakında yeni sezon bölümleri ile ekrana gelecek.

Öte yandan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Deniz'in diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz bölüm başı 700 bin TL kazanıyor.

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