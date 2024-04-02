Yargıtay Başkanı 13. turda da seçilemedi. Yargıtay Başkanı neden seçilemiyor?

24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla sona erdi.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını seçmek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü oylama yaptı, ancak seçimin ilk 12 turunda hiçbir aday yeterli oy sayısına ulaşamadı.

348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 13. tur oylaması gerçekleştirildi.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 103, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 113 oy aldı. Seçime katılım 332 olarak kayıtlara geçerken, oylardan 12'si geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun elde edilememesinden dolayı seçime 14. tur oylamayla yarın devam edilecek. Yarın yapılacak 14. tur oylamaya Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk katılabilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da doğan Muhsin Şentürk, ilk, orta ve lise eğitimini tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Mezuniyetinden sonra hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz ve Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı görevlerini yürüttü. Daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde tetkik hakimliği görevini üstlenen Şentürk, daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.

Yargıtay'daki kariyeri süresince önemli görevlerde yer alan Şentürk, aynı zamanda dairede en kıdemli üye olarak başkanvekilliği görevini de yürüttü. 2012 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen ve halen bu görevine devma eden Şentürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

1966 Antakya doğumlu Ömer Kerkez, ilk, orta ve lise eğitiminin Antakya'da tamamlamasının ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Mezuniyetinden sonra Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Ömer Kerkez pek çok il ve ilçede önemli görevlerde yer aldı.

Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini üstlenen Kerkez, 2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Şuan Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Ömer Kerkez evli ve 3 çocuk babasıdır.