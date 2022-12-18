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Yargıtay’dan ikinci iş kararı. Patronların planı suya düşecek

Yargıtay ikinci bir işte çalışanlar ile ilgili emsal bir karara imza attı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 08:43
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Yargıtay ikinci bir işte çalışanlarla ilgili son kararı verdi. Tazminatı haklı buldu. Patronların planı suya düşecek

Yargıtay’dan ikinci iş kararı. Patronların planı suya düşecek
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NTV’de yer alan bilgilere göre, Yargıdan ikinci bir işte çalışanlar ile ilgili önemli bir karar geldi.

Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle özellikle büyükşehirlerde pek çok kişi çareyi ikinci bir iş yapmakta arıyor. İkinci işte çalışanlar bu durumu genellikle işverenlerden gizliyor. Bu nedenle işsiz kalma korkusu yaşayan vatandaşlar için örnek olabilecek bir dava görüldü.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARDI

İstanbul’da kurye olarak çalışan bir işçi, mesai saatleri dışında başka bir işte daha mesai yaptı.

Patron haklı fesih yaparak işçiyi tazminatsız işten çıkardı. İşçi tazminat için dava açtı.

İŞ MAHKEMESİ GEÇERLİ FESİH DEDİ

İş mahkemesi, işten çıkarmayı "geçerli fesih" sebebi saydı. Konu istinaf mahkemesine taşındı.

İşveren, istinaf mahkemesi dilekçesinde çalışana başka bir işte çalışamayacağına dair yasak konulduğunu belirtti.

İşçi ise işe girerken de bu durumun bilindiğini savundu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi işçiyi haklı buldu.

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