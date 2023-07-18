Yargıtay Üyesi’nden Can Atalay kararına şerh: Hakları ihlal edildi

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay hakkında verilen karara, Yargıtay 4. Dairesi'ne yapılan itiraz da reddedildi. Yargıtay 4. Daire üyesi Özgür Cevahir karara muhalefet şerhi düştü.

Yargıtay Üyesi’nden Can Atalay kararına şerh: Hakları ihlal edildi

Gerçek Gündem'den Sercan C. Güler’in haberine göre, Yargıtay 3. Dairesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Can Atalay’ın tahliye talebine gecikmeli bir cevapla ret kararı verdi. Atalay’ın avukatları 3. Dairenin ret kararına itiraz etti ve tahliye talebini Yargıtay 4. Dairesine taşıdı.

Ancak, Yargıtay 4. Dairesi, Atalay hakkındaki yapılan bu itirazı da reddetti.

YARGITAY 4. DAİRE ÜYESİ ÖZGÜR CEVAHİR KARARA MUHALEFET ŞERHİ DÜŞTÜ

Özgür Cevahir, muhalefet şerhinde “Netice olarak milletvekili seçilmesinden ve genel olarak yasama dokunulmazlığına sahip olmasından sonra yargılanmasına devam edilerek mahkûm edilmesinin başvurucunun Anayasa'nın 67. maddesi ile korunan haklarını ihlal ettiği ve ihlalin yasama dokunulmazlığının, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının korunmasına ilişkin temel güvencelere sahip, belirliliği ve öngörülebilirliği sağlayan anayasal veya yasal bir düzenlemenin bulunmamasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

AİHM'nin aradığı kanunilik ölçütünün somut olayda gerçekleşmemesi, Daha önceden benzer olay nedeniyle Anayasa mahkemesinin verdiği Gergerlioğlu kararında ulaşılan Anayasanın 14. maddesindeki sınırlamanın belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerini sağlayamadığı sonucu da göz önüne alınarak sanık Şerafettin Can Atalay'ın Milletvekili seçilmekle birlikte Anayasanın 83/2 maddesinde düzenlenen ve yargılama engeli olan yasama dokunulmazlığına sahip olması nedeniyle Anayasa'nın 83/2 maddesi uyarınca tutuklanamayacağından tahliyesine karar verilmelidir” ifadelerini kullanarak, Yargıtay 4. Dairesi’nin itirazın reddi kararına muhalif olduğunu belirtti.

Hakim Cevahir, Can Atalay’ın milletvekili olması nedeniyle tahliye olması gerektiğini savundu.

YARGITAY 4. DAİRESİ İTİRAZI REDDETTİ

Yargıtay 4. Dairesi, 3. Dairenin Can Atalay hakkında verdiği karara yapılan itirazı reddetti.

Kararda, “Sanığın temyiz konusu edilen suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında bulunması ve bu nedenle de Anayasa'nın 83 maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağına ilişkin, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2023/12611 Esas ve 2023/112 değişik is sayılı kararla sanık Şerafettin Can Atalay’ın tahliye talebinin reddine dair 13.07.2023 tarihli kararında herhangi bir isabetsizlik, usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından adı geçen sanık müdafisinin yerinde görülmeyen itirazının REDDİNE,

2- Verilen kararın bir suretinin itiraz edene Dairesince tebliğine,

3- İtiraz hakkında karar verilmiş olmakla dosyanın Dairesine iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu oy çokluğuyla CMK'nin 271. maddesine göre kesin olmak üzere karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

Öne Çıkanlar
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Devletin uçağıyla gidilen umrenin sevabı bize de yazılıyor mu?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Son Haberler
Hakkari'de buzulların çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazesi memleketlerine gönderildi Güncel
Hakkari'de buzulların çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazesi memleketlerine gönderildi
Araba hırsızlığı ihbarı alan polisler şok oldu. 8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı Dünya
Araba hırsızlığı ihbarı alan polisler şok oldu. 8 yaşında çocuk silah zoruyla araba çaldı
Önce İzmir şimdi de Adana. Arapça tabelalar tek tek indirildi Güncel
Önce İzmir şimdi de Adana. Arapça tabelalar tek tek indirildi
Tümer metin'in isyanı sosyal medyayı salladı: Benim kaderim de bu Spor
Tümer metin'in isyanı sosyal medyayı salladı: Benim kaderim de bu
Galatasaray'a şok. Sturm Graz iki farklı önde Spor
Galatasaray'a şok. Sturm Graz iki farklı önde
Antalya’da halk otobüsünde klima tartışması Güncel
Antalya’da halk otobüsünde klima tartışması
Zamda anlaşamadığı kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu Güncel
Zamda anlaşamadığı kiracısını çocuklarının gözü önünde vurdu