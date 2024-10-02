Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Yargıtay ve Danıştay'ın yeni üyeleri belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Danıştay'a 3, Yargıtay'a ise 8 yeni üye seçildi.

Hakimler Savcılar Kurulunca, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı.

HSK Genel Kurulu'nda bugün yapılan toplantı sonucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı, başsavcıvekilleri ve hakimlerin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.

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