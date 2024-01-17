Yargıtay'a dört yeni üye seçildi

Yargıtay'da boş bulunan dört üye için Hakimler Savcılar Genel Kurulunca seçim yapıldı.

HSK Genel Kurulunca yapılan seçimde, Adalet Bakan Yardımcısı, Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsacısı İsmail Uçar ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay üyeliğine seçilme hakkı kazandı. Adalat Bakana Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak, Yargıtay'a seçilen dört üyeye başarılar diledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı ve başsavcıvekillerinin yerine daha sonra atama yapacak.