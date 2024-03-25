Yargıtay'da başkanlık seçimi bugün yapılacak

Kaynak: İHA
Yargıtay'da başkanlık seçimi bugün yapılacak
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 senelik görev süresinin dolacak olması sebebiyle başkanlık seçimi bugün gerçekleştirilecek.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 senelik görev süresi bugün bitiyor. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 sene boyunca görev yapacak başkanını seçmek için 348 Yargıtay üyesi bugün sandığa gidecek.

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Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekiyor. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda seçimlere devam edilecek. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

5 ADAY VAR

Başkanlık için, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal, Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak yarışacak.

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