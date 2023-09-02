Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca sendikalı işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı.

Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar

Fabrikasında grev kararı alınan iş adamı grev kararı sebebiyle sendikayı mahkemeye şikayet etti.

Davalı sendikanın almış olduğu grev kararının durdurulmasına ve davalı sendikanın yetki belgesinin geçersizliğine karar verilmesini talep etti.

Davalı sendika yönetimi ise sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi netleştiğinden itibaren yetkinin düşmesi için bu aşamayı planladığını, işverenin dürüstlük kuralına aykırı hareketinin mahkeme kararıyla bir yaptırıma tabi tutulması gerektiğini belirterek davanın reddini istedi.

SENDİKA DAVAYI YARGITAY'A TAŞIDI

Mahkeme, sendika üyelerinin dörtte üçünü kaybetmiş olması sebebiyle grev kararı uygulanmadığından durdurulma talebinin konusuz kaldığının ve davalı sendikanın yetki belgesinin geçersizliğinin tespitine karar verdi.

Davalı sendika kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları reddetti. Sendika yönetimi bu kez kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

"BİLDİRİLEN TARİHTE GREV BAŞLAMALI"

Yüksek Mahkeme emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kanuni süre içinde grev kararının alınması, ancak bildirilen tarihte grevin başlamaması durumunda 6356 sayılı Kanun’un 60'ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uygulama alanı bulacaktır. Söz konusu hükmün ilk cümlesinde belirtildiği üzere 'Bildirilen tarihte başlamayan grev hakkı veya lokavt düşer' hükmün ilk cümlesinde sendikanın yetkisinin devam edip etmeyeceği belirtilmemiştir. Ancak; aynı fıkranın devamında 'Süresi içinde grev kararı uygulamaya konulmamış ve alınmış bir lokavt kararı da yoksa veya lokavt da süresi içinde uygulamaya konulmamışsa' yetki belgesinin hükmü kalmayacağı belirtildiğinden, aynı fıkrada düzenlenmesi itibarıyla, bildirilen tarihte grevin başlamaması durumunda da yetki belgesinin hükmünün kalmayacağının kabulü gerekmektedir. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmedilmiştir."

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 76 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Son Haberler
Almanya bizi kıskanıyor diye kandırılıyorsun Türkiye. Almanya’da Mercedes 1 milyon. Türkiye'de 2 buçuk milyon Güncel
Almanya bizi kıskanıyor diye kandırılıyorsun Türkiye. Almanya’da Mercedes 1 milyon. Türkiye'de 2 buçuk milyon
Arka Sokaklar 640 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Arka Sokaklar 640 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Samsunspor Başkanı Yıldırım: Bu takım için her şeyi yapıyorum Spor
Samsunspor Başkanı Yıldırım: Bu takım için her şeyi yapıyorum
Ajda Pekkan hayvan barınağını ziyaret etti. Anne ve babaları uyardı Magazin
Ajda Pekkan hayvan barınağını ziyaret etti. Anne ve babaları uyardı
Fenerbahçe yeni sponsorunu duyurdu Spor
Fenerbahçe yeni sponsorunu duyurdu
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Güncel
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
DSÖ'den korkutan korona açıklaması Sağlık
DSÖ'den korkutan korona açıklaması