Yargıtay’ın 6 yeni üyesi belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargıtay'da 6 üyelik kadrosuna seçilen isimleri paylaştı.

Yargıtay’ın 6 yeni üyesi belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 25 Temmuz tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla, Yargıtay'da boş bulunan 6 üyelik kadrosuna seçilen isimlerin belli oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaştı. Tunç’un paylaşımına göre, Yeşim Garipoğlu Özen, Yakup Moğul, Yılmaz Çiftci, Hakan Türkön, Okan Albayrak, Seyfi Han yeni üye isimler.

Bakan Tunç açıklamasında, "Yargıtay'da boş bulunan 6 (altı) üyelik kadrosuna Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 25/07/2023 tarihli oturumunda yapılan gizli oylamayla seçim yapılmış olup, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Yeşim Garipoğlu Özen, Ankara Hakimi, Adalet eski Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Ankara Hakimi, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Hakan Türkön, İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı, İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanı Okan Albayrak, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han, Yargıtay Üyeliğine seçilmişlerdir. Yeni Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diler, seçimin yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

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