Yargıtay’ın kritik isminden CHP’ye iyi haber!

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, CHP kurultay davasından ‘mutlak butan’ kararı çıkarsa eski yönetiminin gelemeyeceğini belirterek, “Kongre başladığında eski yönetimin görevi bitmiştir. Seçim kurulunun eski yönetime görev verme yetkisi yoktur. Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesi hukuken olanaklı değil” ifadelerini kullandı.

KURULTAY İPTALİ İLE KILIÇDAROĞLU’NUN GERİ GELECEĞİ KONUŞULUYORDU

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Yönetimi’ni görevden alıp, eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’i kayyum olarak ataması sonrası gözler CHP’nin 15 Eylül’de görüleceği kurultay davasına çevrildi. Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden iptal kararı çıkarsa kulislerde ‘mutlak butlan’ ile Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin geri geleceği konuşuluyor.

“ESKİ YÖNETİMİN GÖREVİ BİTMİŞTİR”

Cumhuriyet muhabiri Aytunç Ürkmez’e konuşan Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, CHP’deki kurultay davasını değerlendirdi. “Eski yönetim devam eder mi?” sorusuna Aktan, “bunun mümkün olmayacağıdır. Çünkü kongre başladığında eski yönetimin görevi/süresi bitmiştir. Kongreyi iptal eden seçim kurulunun eski yönetime yenisi seçilene kadar görev verme yetkisi yoktur. Bu olasılık, seçimle gelecek başkan ve kurullara seçim kurulu atama yapması anlamına gelir ki, bunun hukuki, cezai ve mali sorumluluğu gündeme gelir” dedi.

“HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL”

