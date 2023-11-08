Yargıtay'ın ‘suç duyurusu’ hamlesinin ardından CHP’den acil toplantı kararı

CHP, Yargıtay’ın Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri için suç duyurusunda bulunmasının ardından toplantı kararı aldı.

Yargıtay'ın ‘suç duyurusu’ hamlesinin ardından CHP’den acil toplantı kararı

Gezi Davası'nda tutuklanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi 'hak ihlali' kararı vermiş, bugün ise Yargıtay, Atalay için 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

yargitayin-skandal-hamlesi-sonrasi-chpden-acil-toplanti-karari-4qst.jpg

CHP'DEN ACİL TOPLANTI KARARI

Yargıtay, AYM’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetti, ayrıca vekilliğinin düşürülmesi için Meclis'e bildirim gönderdi.

Yargıtay'ın bu kararının ardından CHP harekete geçti.

Devir teslim törenin ardından koltuğu devralan yeni Genel Başkan Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı aldı.

GELİŞMELER ÜZERİNE BASINA KAPALI GRUP TOPLANTISI YAPILACAKTIR DENDİ

canatalay-5.jpeg

CHP'den yapılan açıklamada, "8 Kasım Çarşamba günü (bugün) Saat: 20:30'da yargıdaki son gelişmeler üzerine basına kapalı grup toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Genel Başkan Özgür Özel başkanlık edecektir" denildi.

ÖZGÜR ÖZEL: ANAYASAL DÜZENE KARŞI KALKIŞMA GİRİŞİMİDİR DERHAL BASTIRILMALIDIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı sosyal medya hesabından Yargıtay'ın hamlesini 'anayasal düzene karşı kalkışma girişimi' olarak değerlendirdi.

Özel, "Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım. Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2023-11-08-203608.jpg

İlgili Haberler
AKP'den kafaları karıştıran Yargıtay açıklaması: Asla olmaması gereken bir olay yaşıyoruz
Son dakika... Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne suç duyurusu
Yargıtay’ın Can Atalay için verdiği tebliğ ortaya çıktı. AYM “Tutukluluğu hak ihlali” demişti
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu açıklaması
Ümit Özdağ'dan Can Atalay açıklaması
İstanbul Barosu'ndan Can Atalay açıklaması: Hukuk üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Emekliye verilecek 5000 liralık ikramiyenin ödeme tablosu açıklandı Ekonomi
Emekliye verilecek 5000 liralık ikramiyenin ödeme tablosu açıklandı
Zehra Güneş fırtınası. Vakıfbank evinde güldü Spor
Zehra Güneş fırtınası. Vakıfbank evinde güldü
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu AB Komisyonu’nun aldığı kararların arkasındaki gerçeği açıkladı Gündem
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu AB Komisyonu’nun aldığı kararların arkasındaki gerçeği açıkladı
Üç büyük kulübün başkanı PFDK'lık oldu Spor
Üç büyük kulübün başkanı PFDK'lık oldu
Meclis lokantası yine gündemde. Fiyatları görünce iştahınız kaçacak Gündem
Meclis lokantası yine gündemde. Fiyatları görünce iştahınız kaçacak
Et ve Süt Kurumu’ndan 'kırmızı et' açıklaması Gündem
Et ve Süt Kurumu’ndan 'kırmızı et' açıklaması
AKP'den kafaları karıştıran Yargıtay açıklaması: Asla olmaması gereken bir olay yaşıyoruz Gündem
AKP'den kafaları karıştıran Yargıtay açıklaması: Asla olmaması gereken bir olay yaşıyoruz