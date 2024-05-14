Yargıtay'ın yeni Başkanı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yargıtay'ın yeni Başkanı belli oldu
Yargıtay'da seçim 37. turda sonuçlandı. Yargıtay'ın yeni Başkanı Ömer Kerkez oldu.

Yargıtay’da başkanlık seçimi 37. turda tamamlandı. Yüksek mahkemenin yeni başkanı Ömer Kerkez oldu.

Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 37. tur oylaması yapıldı.

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Oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 193 oyla Yargıtay Başkanı seçildi. Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

MUHSİN ŞENTÜRK ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Yargıtay Başkanlığı için aday olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

Üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullanan Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıklamıştı.

Kulislerde, Muhsin Şentürk'ün, Mehmet Akarca'nın lehine yarıştan çekildiği öne sürülmüştü.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Antakya'da 1966 yılında doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına Antakya'da başladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini Trabzon'da tamamlayan Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini başarıyla yerine getirdi. 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

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