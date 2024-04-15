Yargı’ya sürpriz transfer

Yapımcılığını Ay Yapım’ın yaptığı Yargı’nın yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan üstlenirken senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor.

Yayınlandığı günden beri onlarca ödül alan dizi konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor.

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde olduğu diziye Olcay Yusufoğlu konuk oyuncu olarak dahil olacak.

3.sezonu ekrana gelen dizinin 90 ve 91. bölümünde rol alacak olan Yusufoğlu “Yeliz” karakterini canlandıracak.

95. bölümü ile yayın hayatını noktalayacak olan dizinin final bölümünün ise 26 Mayıs’ta ekrana gelmesi planlanıyor.