Yarım kalan Ajax-Feyenoord maçı için flaş karar

Hollanda Futbol Federasyonu, yarıda kalan Ajax- Feyenoord derbisi için kararını açıkladı.

KAYNAK: AA
Yarım kalan Ajax-Feyenoord maçı için flaş karar

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) sahaya atılan meşaleler nedeniyle yarıda kalan Ajax-Feyenoord müsabakası, kaldığı yerden seyircisiz oynanacak.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, söz konusu karşılaşmanın 56. dakikadan itibaren seyircisiz olarak 27 Eylül Çarşamba günü (TSİ) 13.00'te oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Ligin 6. haftasında, Ajax'ın Johan Cruyff Arena'da dün ağırladığı Feyenoord, 9. ve 18. dakikalarda Santiago Gimenez, 37. dakikada ise Igor Paixao'nun ağları sarsmasıyla mücadelede 3-0 öne geçmişti. 44. dakikada sahaya atılan meşaleler nedeniyle Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, oyunu durdurarak soyunma odasına gitmişti. Olayların yatışmasının ardından karşılaşmaya devam edilirken, bu kez 56. dakikada Ajax kalesi tarafına atılan meşaleler nedeniyle maç yeniden durdurulmuş ve yarıda kalmıştı.

Ajax'ın Volendam ile 27 Eylül'deki karşılaşması da ileri bir tarihe ertelendi.

(AA)

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