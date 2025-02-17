Yarışmanın sevilen ismiydi! Survivor'da beklenmedik veda

İzleyicilerin ekran başına kilitlendiği Survivor'da bu hafta kadınlar elemesi yaşandı. Bu hafta Sema, Meryem ve Sevgi eleme adayı olurken Asena ile eşit oy alan Serenay, performans birincisi Sema tarafından son eleme adayı olarak belirlendi.

VEDA EDEN İSİM SERENAY OLDU

Survivor 2025'te, All Star ile Gönüllüler arasında oynanan yarışların sonucunda Sema, Meryem, Sevgi ve Asena arasından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Serenay Aktaş adadan ayrılan yarışmacı oldu.

Serenay, "Burada olmak çok güzel. Survivor çok güzel. Normalde tahammül edemeyeceğin şeylere burada tahammül ediyorsun. Çok değerli bağlar kuruyorsun belki bazıları burada kalıyor bazılarıyla dışarıda görüşmeye devam ediyorsun ama çok keyifli bir yer. İyi ki gelmişim. Çok teşekkür ederim " sözleriyle yarışmaya veda etti.