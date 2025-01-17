Yarıyıl tatili için ailelere 10 öneri

Uzman Klinik Psikolog Gülşah Özgenç, sömestr tatilinde öğrencilerin ve ailelerin neler yapabileceği konusunda önerilerde bulundu.

Gülşah Özgenç, “Sömestr, ‘çocuklarımızla beraber vakit geçiremiyoruz, odasından hiç çıkmıyor’ gibi yakınmalarımızın tam tersine dönmesi için güzel bir fırsattır. Bu yüzden ailelerin çocuklarıyla birlikte nasıl keyifli vakit geçirebileceklerini düşünmeleri önemlidir” dedi.

‘TATİL SÜRECİ BAĞLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT’

Sömestr tatilinin bağların güçlenmesi için güzel bir zaman dilimi olduğunu söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, şunları dile getirdi:

“Sömestr, ‘çocuklarımızla beraber vakit geçiremiyoruz, odasından hiç çıkmıyor’ gibi yakınmalarımızın tam tersine dönmesi için olan güzel bir fırsattır. Bu yüzden ailelerin çocuklarıyla birlikte nasıl keyifli vakit geçirebileceklerini düşünmeleri önemlidir. Hem dinlendirici hem de çocuklarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğlenceli ve hareketli etkinlikler planlayabilirler. Bunları yaparken illa ki dışarıda olmaları gerekmiyor, evde de oyun oynama, film geceleri düzenleme gibi etkinlikler yapabilirler. Bunun yanında, dışarıda da yine bu durumlara uygun etkinlikler tercih edebilirler”

‘AİLELER KENDİ İSTEDİKLERİ ETKİNLİKLER İÇİN ÇOCUKLARINI ZORLAMAMALI’

Okul stresinden uzaklaşmak için neler yapılabileceğinden bahseden Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, şu bilgileri paylaştı:

“Çocuklar okul dönemi boyunca oldukça yoğun stres halindedir. Bunun içinde dersler, arkadaş ilişkileri ve çocuğun ailesiyle ilişkileri var olabilir. Bu yüzden sömestr tatilinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenmelidirler. Aileler çocuklarına bu dönemde streslerinden uzaklaşmaları için serbest zaman tanımalıdır. Etkinliklere yönlendirirken çocuklarının ilgi alanlarına yönelik planlamalar yapılmalıdır. Aileler kendi istedikleri etkinlikler için çocuklarını zorlamamalılar. Çocukların kendi istedikleri şeylere yönelmeleri onları motive eder. Örneğin; spor yapmak, film izlemek, sergi ziyaretleri yapmak, arkadaşlarıyla zaman geçirmek. Bunun yanında çocukların uyku düzenlerini korumaları ve sağlıklı bir beslenme programı uygulamaları da önemlidir.”

‘ARKADAŞLARIYLA VE AİLELERİYLE VAKİT GEÇİREBİLİR’

Öğrencilere düşen görevlere de değinen Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, “Sömestr tatili, çocuklar için hem eğlenme, hem dinlenme hem de farkındalık fırsatıdır. Tatil boyunca çocuklar, hobilerine yönelebilirler. Arkadaşları ve aileleriyle vakit geçirebilirler. Karşılaştıkları problemler üzerinde düşünüp bu konuda yardım alabilirler, yeni beceriler öğrenebilirler. Ayrıca dersler konusunda kendilerine yeni planlamalar yapabilirler. Bunun yanında da ev işlerine küçük katkılarda bulunarak sorumluluk duygularını artırabilirler” dedi.

‘ÇOCUKLAR SPORA TEŞVİK EDİLEBİLİR’

Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, çocukların yarıyıl tatilinde yapabileceği aktiviteleri şöyle sıraladı:

Doğada yapabilecekleri etkinlikler: Arkadaşlarla veya aileyle etkinlikler yapılabilir. Doğa içerisinde kitap okunabilir. Bisiklete binilebilir. Yürüyüş yapılabilir.

“Sanatsal etkinlikler: Resim yapmak, müzikle uğraşmak, el işi etkinlikleri yapmak veya tiyatroya, sinemaya gitmek.

Sosyal etkinlikler: Arkadaş buluşmaları, aileyle yapılan aktiviteler.

Eğitimsel etkinlikler: Tarihi yerleri gezmek veya izlemek, bilime yönelik etkinlikler yapmak, belgesel izlemek, müze ziyaretleri yapmak.

Spor aktiviteleri: Çocuğun ilgi alanına yönelik her türlü spor aktivitesi denenebilir.”

‘DERS TEKRARLARI YAPILABİLİR’

Sömestr tatilinde ders çalışmanın tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, “Fakat dinlenmek ve eğlenmek de unutulmamalıdır. Okula başladıklarında zorlanmamaları açısından ders tekrarları yapılabilir. Örneğin; günde 30-45 dakikalık bir çalışma yeterlidir. Bu çalışma süresi dengelenmelidir. Gün yalnızca ders çalışarak bitmemelidir. Burada önemli olan nokta günü sadece ders odaklı geçirmek zorunda olmadıklarını çocuklara hissettirmektir” şeklinde konuştu.

‘EKRAN KULLANIMI TAMAMEN KISITLANMAMALI’

Tatil boyunca ekran kullanımının dengeli olması gerektiğini vurgulayan Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, “Ekran kullanımı kısıtlanmalıdır, fakat tamamen yasaklamak yerine dengeli bir şekilde kullanım teşvik edilmelidir. Bu süre çocukla beraber konuşulmalıdır. Ekran başında eğitici ve öğretici şeylerle meşgul olmaları teşvik edilebilir. Ekran dışında başka bir şey yapmak istemeyen çocuğun dikkatini farklı yöne çekmek için alternatif eğlenceli şeyler düşünebilirler. Örneğin; alışverişe gitmek, dışarıda kış etkinliklerine gitmek, spora yönlendirmek gibi” dedi.

‘YARIYIL TATİLİ İÇİN AİLELERE TAVSİYELER’

Uzm. Klnk. Psk. Özgenç, ailelere yarıyıl tatilinde uygulayabilecekleri 10 öneride bulundu:

“Çocuğunuzla beraber eğlenceli etkinlikler planlayın,

“Dinlenmelerine fırsat tanıyın,

“Arkadaşlarıyla vakit geçirmelerine izin verin,

“Tatil boyunca kitap okuma alışkanlığını ve ev işlerinde küçük yardımları teşvik edin,

“Beraber eğlenceli ev etkinlikleri düzenleyin,

“Ailecek geziler gibi dış mekân aktiviteleri yapın,

“Eğlenceli geziler organize edin (akvaryum keşfi, müze, tiyatro, hayvanat bahçesi),

“Ekran kullanımını sınırlarken yerine alternatif etkinlikler önerin,

“Çocuğunuzu fiziksel aktivitelerle yönlendirin (spor, müzik, dans, yürüyüş),

Tatil sonunda okula dönüş için hazırlık yapın(uyku, beslenme vs.).”