Yaroslava Mahuchikh 37 yıllık rekoru tarihe gömdü

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Yaroslava Mahuchikh 37 yıllık rekoru tarihe gömdü

Ukraynalı atlet Mahuchikh, 37 yıllık kadınlar yüksek atlama dünya rekorunu kırdı.

Ukraynalı atlet Yaroslava Mahuchikh, 37 yıllık bir kadınlar yüksek atlama dünya rekorunu kırarak tarihe geçti.

Bulgar Stefka Kostadinova’nın 1987’den beri elinde tuttuğu rekoru geride bırakan Mahuchikh, Elmas Lig’in Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ayağında 2,10 metrelik atlayışıyla dünya rekoruna imza attı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Mahuchikh, Kostadinova’nın 1987’de İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 2,09 metreyle kırdığı rekorun yeni sahibi oldu.

Aynı etkinlikte Kenyalı Faith Kipyegon da kadınlar 1500 metre dünya rekorunu 3:49.11’den 3:49.04’e indirerek büyük bir başarıya imza attı.

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