Yaş çayda fark ödemesi desteği belli oldu

Çay üreticisine ödenecek fark ödemesi destek rakamıyla ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, ödeme yapılacak üreticiler ve ödeme miktarları da açıklandı. 2024 yılında ilk kez yaş çay yaprağı üreticilerine kilogram başına ödenecek miktar belli oldu. Buna göre kilo başına 200 kuruş fark ödemesi sağlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde dekar başına ödenecek çay miktarı da açıklandı. Tebliğe göre dekar başına 2 Bin 766 kilograma kadar olan çay satışına fark ödemesi gerçekleştirilecek.

Destekten ilk defa yararlanmak isteyen ruhsatlı üreticilerin, 31 Aralık tarihine başvuru yapmaları gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan başvuru dilekçesi ile kimlik numarasını beyan edilecek. Üreticilerin, kamu veya özel sektör işletmelerine başvurmaları gerekiyor.