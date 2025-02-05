Yasa dışı avlanan hayvan buzdolabından çıktı

Kaynak: İHA
Yasa dışı avlanan hayvan buzdolabından çıktı

Antalya'da ekipler, eve yaptıkları operasyonda yasa dışı avlanan 48 kilogramlık işlenmiş ve işlenmemiş etleri ele geçirdi. Yapılan DNA analizlerinde etlerin, koruma altındaki Yaban Keçisi ve Kızıl Geyik türlerine ait olduğu belirlendi. Şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki yaban hayvanlarının yasa dışı avlanması ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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Aksu ilçesinde bir şahsın evine düzenlenen operasyonda, günlük kullanımda olan bir buzdolabı ve salonda gizlenmiş derin dondurucuda toplam 48 kilogram işlenmiş ve işlenmemiş et ele geçirildi.

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Ekipler tarafından ele geçirilen etler, 5 paket kıyma, 10 adet sucuk, 4 paket kemikli et, 2 adet but, 3 paket kuşbaşı yağ, 2 paket yağlı kıyma ve 14 paket kuşbaşı et olarak sıralandı.

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Yapılan DNA analizleri sonucu, bu etlerin 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre koruma altındaki Yaban Keçisi ve Kızıl Geyik türlerine ait olduğu tespit edildi.

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Şahıs hakkında, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım ve tazminat cezaları uygulandı.

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