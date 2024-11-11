Yasa dışı bahis skandalı büyüyor! Batuhan Karadeniz'e de gözaltı kararı

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerinde gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Batuhan Karadeniz’in şimdilerde Gürcistan’da bulunduğu, Türkiye’ye giriş yaptığı an havalimanı polisi tarafından gözaltına alınacağı kaydedildi.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli şahıs hakkında yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınmış ve bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu öğretilmişti.

Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında emniyette hiçbir işlem yapılmayacağı kaydedilirken şüpheli şahısların tamamının Çağlayan İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği ve İstanbul Bilişim savcısına ifade vereceği kaydedilmişti.

BİRÇOK FENOMEN GÖZALTINDA

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen fenomen İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve Sefa Caner Sarıçan’ın da gözaltına alındığı bildirilirken söz konusu fenomenler de , gözaltına alınan diğer kişiler ile birlikte ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.

BAZI İSİMLERİN YURT DIŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİ

Yasadışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan bazı isimlerin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç, konuya ilişkin gerçekleştirdiği paylaşımda, Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yıldız dışında 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen ve fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Oyuncu/fenomen Alexander Menshikov, ile fenomenler Sefa Caner Sarıçam, Aydoğan Duru, Esma Sözen’in de sabah gözaltına alınan isimler arasında olduğunu açıklamıştı.