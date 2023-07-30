Yasa dışı kesici alet satmaktan aranan şahıs trafik uygulama noktasında yakalandı

Kocaeli’de vatandaşların akın ettiği İzmit sahilinde trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada 4 alkollü sürücü hakkında işlem yapılırken yasa dışı kesici alet satma şüphesiyle aranan bir şahıs da yakalanarak polis merkezine götürüldü.

KAYNAK: İHA
Yasa dışı kesici alet satmaktan aranan şahıs trafik uygulama noktasında yakalandı

Cumartesi gecelerini yoğun geçiren Kocaeli’nin İzmit sahilinde trafik polisleri uygulama yaptı. Birçok araç sürücüsü uygulama noktasında kontrol edildi. Tüm sürücülere alkolmetre üfletildi.

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Uygulama boyunca yasal sınırın üzerinde alkolle trafiğe çıktığı tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Öte yandan, hakkında yasa dışı kesici delici alet satıcılığından aranma bulunan Ö.G. de uygulama noktasında durduruldu.

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Yapılan incelemede aranması ortaya çıkan Ö.G. için asayiş ekipleri bölgeye çağrıldı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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