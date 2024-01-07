Yasa dışı su ürünleri avcılığına dev ceza

Yumaklı gerçekleştirilen denetimlerde 593 ton su ürüne el konduğunu belirterek yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve bunların satışını yapan 6 bin 527 kişiye toplam 74 milyon TL ceza uygulandığını söyledi.

Bakan Yumaklı, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek ülke genelin eş zamanlı şekilde denetimlerin yapıldığını aktardı.

2023'te 593 ton su ürününe el konuldu

Bakan Yumaklı, denizler, iç susular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu/yağı fabrikaları ve perakende satışların yapıldığı yerlerde denetimlerin 7 gün 24 saat esasına dayalı sürdürüldüğünü söyleyerek, şunları söyledi:

Yumaklı, yurdun su zenginliğinin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal unsurlar dikkate alınıp sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi ve yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi maksadıyla çalışmaların bu zamana kadar yapıldığı gibi bundan sonra ki zamanlarda da kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.