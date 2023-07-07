Yasak Elma'da 6 yıl oynamıştı! Şevval Sam yeni sezonda ekranda olacak mı?

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şevval Sam ile Sakiler grubu, Karadeniz Ereğli’de bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk ve Kültür Festivali’nin açılışında sahne aldı.

Dört gün sürecek festivalde ilk Sakiler grubu izleyici karşısına çıkarken, daha sonra Sam seyircilerle buluştu. Yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı festivalde Sakiler ve Sam, unutulmaz anlar yaşattı.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, Sam ve Sakiler grubuna hediyeler verdi.

Sam’a övgüler yağdıran belediye başkanı Halil Posbıyık, “Güzel hanımefendi ve çok yönlü sanatçıyı size şikayet edeceğim. Her seferinde bir mazeret. Haklı ama film, dizi, Türk sanat müziği, Türk halk müziği derken bir de rock albümü çıkardı. Allah güzellik de vermiş sanatı da… Böyle bir sanatçıyı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu defa, ‘Getireceğim’ dedim. Menajeri Şevval Sam’ın 7-8-9 Temmuz’da işinin olduğunu söyledi. Bizim normalde festivalimiz 7-8-9 Temmuz’daydı. Ancak menajeri 6 Temmuz’da gelebileceklerini söyledi. Şevval Hanım için sahne kurduk. Festivali dört güne çıkardık. Türk sanat hayatında en önde gelen hanımefendilerden biri…” dedi.

Sam ise, “Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Bu kadar sevildiğimi bilsem pazartesi sabahı bile gelirdim” karşılığını verdi.

Sam, karavandan sahneye doğru giderken, zabıtaların oluşturduğu çemberle yürüdü. Güvenlik çemberi eşliğinde sahneye çıkan sanatçı, bir dakika yerinde durmadı. Fenomen eserlerini seslendiren Sam, sahnede adım atmadık yer bırakmadı. Elbisesinin altına spor ayakkabı giyen sanatçı, son dönemde çok yürüdüğü için rahat edebilmek adına spor tarzı tercih ettiğini belirtti. Can Topçuoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Sam’ın zayıfladığı görüldü.

“ALIŞKANLIKLARI KIRAN BİR ALBÜM OLDU”

‘Rock’ı Severiz’ albümünü çıkaran Sam, “İlk dört şarkıyı yayınladık. Hep farklı tarzlarda söylediğim için bu defa, “Rock mu söyledi?” diyorlar. Aslında bambaşka bir deneyim yaşamak istedim. Bizim sevdiğimiz ikonuk şarkıları bambaşka sound ile duymak istedim” dedi.

Albümün ilgi görmesine sanatçı, “Alışkanlıkları kıran bir albüm oldu. İlk başta bana, “Cesur bir iş” dediklerinde anlamamıştım. Bunun cesaret içerdiğini, insanların yüzlerindeki ifadeyi gördüğümde anladım. Yıllarca söylemeye alıştıkları bir ritim yapısı, alt yapı, sound ve o şarkıların alıştıkları hallerini, birden ikiye ayırıp, bambaşka bir şeyle karşılaştırıyorsun. Türkiye’de sık yapılan bir şey değil. Eski şarkıların yeni formatta cover’lanması daha çok alıştığımız bir şey… Ama ben yeni şarkıları 1900’lerin başındaki sound’a taşımış oldum. Bas ve davul kullanmadım. Burada en minimal haliyle şarkıların özünü keşfetmek ve çekirdeğine inmekti…” diye konuştu.

Sanatçı, “Yaptığınız müziğin ismi?” sorusuna, “Bir isim arıyoruz. Belki Rock’n Alaurka olabilir. Bir yeni nesil alaturkası olabilir. İlk anda şok etkisi yaratıyor” yanıtını verdi. Altı sezon ekranda olan Sam, “Dönem dönem oyunculuk ve müzikte keşif süreçlerim oluyor. Şimdi biraz müziğe geçiş yaptım. Yeni ve etkili bir senaryoyla karşılaşıncaya kadar müzikle devam edeceğim. Hemen bir televizyon işi yapmaya cesaret gösteremeyebilirim. Yorucu bir altı yıldı. Belki sinema filmi ve dijital platform olabilir. Televizyon için çok güçlü bir senaryo olabilir." dedi.

‘Gülbeyaz’ dizisinde 2005 yılında hayatını kaybeden Kazım Koyuncu ile sahnesinin halen gündeme gelmesine Sam, “O dönemleri bazen mutlu olmak için geçmişten çağırıyorum. O günler güzeldi” dedi.