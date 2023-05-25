Yasak Elma'nın finalinde Kadir Doğulu göndermesi

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma 6 sezonluk macerasının sonuna geldi. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Şebnem Dönmez, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma, final bölümüyle izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak.

Melis Civelek ve Melis Gür'ün kaleme aldığı dizinin final bölümünde izleyiciyi çok şaşırtacak sürprizler karşılayacak.

Yasak Elma'nın finalinde magazinin son dönemdeki en önemli olayı esprili bir dille anlatılacak.

Bu olaylardan biri geçmişte benzerini Hacı Sabancı’nın yaşadığı telefon karıştırma olayı, diğeri de Kadir Doğulu’nun son aldatma iddiasıyla gündeme gelen sosyal medya esprileri…

Dizide son dönemin en magazinsel olayına, yani Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün yaşadıklarına gönderme yapılacak.