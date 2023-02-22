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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece evleniyor. Düğün tarihi belli oldu

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ‘Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece ve Anadolu Efes sporcusu Buğrahan Tuncer’in düğün tarihi belli oldu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 08:59
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‘Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğün tarihleri belli oldu

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece evleniyor. Düğün tarihi belli oldu
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“Yasak Elma” dizisindeki Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ‘Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece ve Anadolu Efes sporcusu Buğrahan Tuncer’in düğün tarihi belli oldu. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Çift, 8 Haziran’da görkemli bir düğünle evlenecek. 

İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çift, ilişkilerinin üçüncü yılında ayrılmış ama ayrılığa daha fazla dayanamayarak yeniden bir araya gelmişti. 

Çift, mutlu ilişkilerini düğünle taçlandıracak.
 

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