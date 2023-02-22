Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece evleniyor. Düğün tarihi belli oldu

“Yasak Elma” dizisindeki Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ‘Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece ve Anadolu Efes sporcusu Buğrahan Tuncer’in düğün tarihi belli oldu. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Çift, 8 Haziran’da görkemli bir düğünle evlenecek.
İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çift, ilişkilerinin üçüncü yılında ayrılmış ama ayrılığa daha fazla dayanamayarak yeniden bir araya gelmişti.
Çift, mutlu ilişkilerini düğünle taçlandıracak.
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