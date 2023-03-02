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Yasak gezegen keşfedildi. Bilim insanları bile şokta

Dünya'dan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta, cüce bir yıldızın etrafında dönen "sıra dışı büyüklükte" bir gezegen keşfedildiği duyuruldu.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 09:37
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Yasak gezegen keşfedildi. Dünyadan 280 ışık yılı uzaklıkta

Yasak gezegen keşfedildi. Bilim insanları bile şokta
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Dünya'dan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta, küçük bir yıldızın etrafında dönen "sıra dışı büyüklükteki" ötegezegenin, TOI-5205 adlı kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesinde döndüğü belirtildi.

İSMİ: YASAK GEZEGEN

AA'nın CNN'den aktardığına göre, son yayımlanan çalışmada NASA'nın gezegen keşif uydusu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) kullanan araştırmacılar, güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter büyüklüğünde yeni bir gezegen bulunduğunu belirledi.

Araştırmacılar, "TOI 5205b" olarak adlandırılan gezegeni boyutu nedeniyle "yasak gezegen" diye tanımladı.

Gökbilimciler, son yıllarda "M cüce yıldızların", yörüngelerinde dönen gezegenlere sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu keşfetti, ancak bu kadar küçük yıldızların dev gezegenlere ev sahipliği yapmasını beklemiyordu.

İLK GAZ DEVİ GEZEGEN

Çalışma yazarı Shubham Kanodia, "Jüpiter'in yaklaşık dört katı büyüklüğündeki ev sahibi yıldız TOI-5205, bir şekilde Jüpiter boyutundaki gezegeni yörüngesine almayı başardı ki bu oldukça şaşırtıcı" dedi.

Gökbilimciler, geçmişte daha büyük "M cüce yıldızlarının" yörüngelerinde dönen birkaç gaz bulutundan oluşan dev gezegenler buldu, ancak TOI 5205b, düşük kütleli bir "M cüce yıldızının" yörüngesinde bulunan ilk gaz devi gezegen olarak kayda geçti.

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