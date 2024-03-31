Yasaklar başladı, pankart ve afişler söküldü

Türkiye, yerel seçimleri için bugün sandık başına gidiyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimi çerçevesinde 21 Mart tarihinde başlayan propaganda serbestliği dün saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Seçim yasaklarının başlamasının ardından Bartın'da tüm partilerin bayrak, afiş ve pankartlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri gözetiminde belediye ve özel iş makineleri ile partililerce yürütülen çalışmalarda sökülen bayrak, afiş ve pankartlar ilgili parti yetkililerine teslim edildi.

Çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.