Yasalar sosyeteye işlemiyor mu? Tarihi yalıya kaçak kış bahçesi yaptı

Kaynak: Patronlar Dünyası
Yasalar sosyeteye işlemiyor mu? Tarihi yalıya kaçak kış bahçesi yaptı
İstanbul sosyetesinin ünlü isimlerinden biri olan Banu Alp’in, İstanbul Boğazı’nda bulunan tarihi Remzi Bey Yalısı’nın önüne yaptırdığı kaçak kış bahçesi için yıkım kararı çıktı.

İstanbul Boğazı’nda bulunan en güzel yalılardan biri tarihi Remzi Bey Yalısı... Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu tarafından 1971yılında tescil edilip koruma altına alınan tarihi yalı, şimdilerde İstanbul sosyetesinin dilinden düşmüyor. Sebebi ise, yalıya adeta gecekondu gibi kondurulan kaçak bir kış bahçesi inşa edilmiş olması.

komodor-remzi-bey-yalisi-evdenhaberler.webpGünaydın gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Kanlıca’da bulunan yalıdaki tarihi kayıkhanenin kaldırıldığını ve 32 metrekarelik bir inşaat yapıldığını aktardı. Şikayetler üzerine inşaat durduruldu fakat daha sonra devam ettirildi ve yalıya kış bahçesi yapıldı.

Geçtiğimiz ay komşuların şikayetiyle bir kez daha ek bölüm için yıkım kararı çıktı fakat Banu Alp, sadece kış bahçesinin camlarını söktürerek göstermelik bir işlem yaptı.

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