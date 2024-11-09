Yaşam savaşını 18 gün sonra kaybetti

Kaynak: DHA
Yaşam savaşını 18 gün sonra kaybetti

Kocaeli’deki, doğal gaz kaynaklı patlamada üzerine beton parçaları düşmesi sonucu ölen Günay Ergen'in ardından, 3 çocuk annesi Şerife Buse Sarı da 18 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün öldü.

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 886'ncı Sokak'taki 5 katlı Necati Bey Apartmanı'nın 3'üncü katında 22 Ekim'de doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

dogal-gaz-kaynakli-patlamada-yaralanmist-413067-121868.jpg

Patlama sırasında karşıdaki binanın bahçesindeyken üzerine beton parçaları düşen 65 yaşındaki Günay Ergen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

dogal-gaz-kaynakli-patlamada-yaralanmist-413094-121868.jpg

Patlamanın yaşandığı bina ve çevre binalarda hasar gören daireler olmak üzere toplam 17 dairede yaşayan 59 kişi evlerinden tahliye edildi. Patlamada yaralananlardan 6'sı tedavileri sonrası taburcu oldu.

dogal-gaz-kaynakli-patlamada-yaralanmist-413095-121868.jpg

Patlama sırasında evde bulunan ve ağır yaralanan 30 yaşındaki Şerife Buse Sarı, tedavi gördüğü hastanede bugün, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

dogal-gaz-kaynakli-patlamada-yaralanmist-413096-121868.jpg

3 çocuk annesi Sarı’nın, cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Düzce’de toprağa verileceği öğrenildi.

dogal-gaz-kaynakli-patlamada-yaralanmist-413099-121868.jpg

Son Haberler
Mağazalar yandı 1 milyon 100 bin TL kül oldu
Mağazalar yandı 1 milyon 100 bin TL kül oldu
Vekillerden ‘vefa’ vurgusu… CHP’de ‘normalleşme’ çatlağı
Vekillerden ‘vefa’ vurgusu… CHP’de ‘normalleşme’ çatlağı
Candyman filmiyle akıllara kazınmıştı! Ünlü aktör Tony Todd’dan acı haber geldi
Candyman filmiyle akıllara kazınmıştı! Ünlü aktör Tony Todd’dan acı haber geldi
Yaşam savaşını 18 gün sonra kaybetti
Yaşam savaşını 18 gün sonra kaybetti
Özgür Özel'in çağrısı vatandaşa soruldu! Son anketten çarpıcı sonuç
Özgür Özel'in çağrısı vatandaşa soruldu! Son anketten çarpıcı sonuç