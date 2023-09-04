Yaşamaz denilen hastayı kurtardı. Dünya robot doktoru konuşuyor

Robotlar, tıbbi alanda giderek daha fazla yer ediniyor ve karmaşık cerrahi işlemlerde insan doktorlara önemli destek sağlıyor. Bunun en son örneği ise Kanada'da görüldü. Bir robot doktor, insan doktorun ameliyat edemediği, imkânsız gözüyle bakılan hastayı hayata geri döndürdü. Hastanın bademciklerindeki tümörü ameliyatla alan robot, hayat kurtardı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Kanadalı Glenn Deir, 16 yıl önce insan papilloma virüsü (HPV) nedeniyle sol bademcik kanserine yakalandı. Bu nadir bir kanser türüdür ve HPV virüsüne maruz kalanların çoğu bu hastalığı atlatırken, Deir için durum farklıydı. Radyasyon tedavisi sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle ameliyat edilmesi gerekti, ancak bu hiç de kolay olmadı.

İMKÂNSIZ AMELİYAT

Deir'in yaşadığı karmaşık durum, onun için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Tümörünün çıkarılabilmesi için bademciği, dili ve boğazı hassas bir şekilde kesmek gerekiyordu. Ancak HPV tedavisi nedeniyle dokular sertleşmiş ve ameliyat zorlaşmıştı. Bu noktada, Deir'in doktorları Da Vinci cerrahi robotunu kullanmayı önerdi.

DA VINCI ROBOTU BAŞARDI

Deir için bir şans olan Da Vinci robotu, ameliyatın yapılmasını mümkün kıldı. Bu robot, cerrahlara son derece hassas hareketler yapabilme yeteneği sağlar ve karmaşık cerrahi işlemleri gerçekleştirebilir. Deir'in ameliyatı, uzman cerrah Dr. Corsten tarafından gerçekleştirildi ve 2,5 saat sürdü. Tümörün çıkarılması ve diğer zorlu işlemler başarıyla tamamlandı.

TIP ALANINDA ROBOT KULLANIMI ARTIYOR

Robotlar, son yıllarda tıbbi alanda büyük bir dönüşüm yaşattı. Kanser ameliyatları, endometriozis tedavisi, uzaktan göz operasyonları ve daha birçok karmaşık cerrahi işlem artık robotlar tarafından gerçekleştirilebiliyor. Bu gelişmeler, hastaların daha hızlı iyileşmesini ve daha az invazif cerrahi yöntemlerin kullanılmasını sağlıyor.