Depremde ağır hasara gören bir şehir başka yere taşınacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan şehirlerden biri olan Adıyaman'ın bir kısmının başka bir bölgeye taşınacağı açıklandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ İnşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor. Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor" dedi.



Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır tahribata uğrayan illerden biri de Adıyaman oldu. İki ayrı depremde kent genelinde 1485 bina yıkıldı, 4 bin 85 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi, yıkımı acil olan bina sayısının ise 538 olduğu aktarıldı.

Depremlerde bin 166 binanın tamamen yıkıldığı, 6 bin 108 binanın da ağır hasarlı olduğu Adıyaman şehir merkezinin bir bölümünün de başka yere taşınmasına karar verildi.

ŞEHİR DAĞIN ETEĞİNE TAŞINACAK

Şehrin kuzeyindeki dağlık alanda 30 bin yeni konut inşa edileceğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

“İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ İnşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor. Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı. Buraları tarım arazileri. Mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan jeolojik olarak daha sağlam olan yerlere geçmekte yarar var. Şu anki planlama bu.”