16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremde ağır hasara gören bir şehir başka yere taşınacak

Depremde ağır hasara gören bir şehir başka yere taşınacak

Kahramanmaraş merkezli 2 depremde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 20:40
Takip Et

Yaşanan depremde ağır hasar alan bir şehir başka yere taşınacak

Depremde ağır hasara gören bir şehir başka yere taşınacak
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan şehirlerden biri olan Adıyaman'ın bir kısmının başka bir bölgeye taşınacağı açıklandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ İnşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor. Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır tahribata uğrayan illerden biri de Adıyaman oldu. İki ayrı depremde kent genelinde 1485 bina yıkıldı, 4 bin 85 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi, yıkımı acil olan bina sayısının ise 538 olduğu aktarıldı. 

Depremlerde bin 166 binanın tamamen yıkıldığı, 6 bin 108 binanın da ağır hasarlı olduğu Adıyaman şehir merkezinin bir bölümünün de başka yere taşınmasına karar verildi. 

ŞEHİR DAĞIN ETEĞİNE TAŞINACAK

Şehrin kuzeyindeki dağlık alanda 30 bin yeni konut inşa edileceğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

“İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında özellikle kuzeyde, dağın eteğinde TOKİ İnşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor. Yani en azından şu an 30 bin, 50 bin konut düşünülüyor. Daha önce de zaten şehri oraya taşıyalım diye planlamamız vardı. Buraları tarım arazileri. Mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan jeolojik olarak daha sağlam olan yerlere geçmekte yarar var. Şu anki planlama bu.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
1
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿Merkez Bankası 30 milyar TL deprem bağışını nasıl karşılayacak? Ekonomistler açıkladı: Bildiğiniz fıkraları unutun
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
2
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
3
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
4
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
5
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
6
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Haluk Levent randevu verdi: Önemli bir açıklama yapacağım
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'nın teyzesiyle görüştü
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Yunanistan Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Dört büyüklerin başkanlarından birlik mesajı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
﻿Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.