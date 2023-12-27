Yaşar Okuyan için TBMM'de tören

Yaşar Okuyan’ın ailesi, yakınları ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri törene katıldılar.

Törende, Okuyan’ın hayat hikayesi anlatıldı ve ardından saygı duruşu ve dua yapıldı.

Okuyan’ın naaşı, yarın Yalova Merkez Camisi’nde öğle namazına müteakip aile mezarlığında defnedilecek.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 1950’de Yalova’nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksekokulu’nu bitirdi ve gazete, dergi ve ajanslarda muhabir, foto muhabir, köşe yazarı ve istihbarat müdürü olarak çalıştı. Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümette 28 Mayıs 1999-8 Ağustos 2002 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP gibi partilerde siyasi faaliyetlerde bulundu. Yaşar Okuyan, evli ve 3 çocuk sahibiydi.