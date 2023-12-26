Yaşar Okuyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte Yaşar Okuyan'ın hayatı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan 73 yaşında geçirdiği iç kanama sonucu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Yaşar Okuyan kimdir? İşte, Okuyan’ın hayat öyküsü ve siyasi geçmişi hakkında merak edilenler…

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy köyünden gelen bir ailenin Yalova’ya göç etmesiyle 1950 yılında orada dünyaya geldi.

Gazetecilik eğitimi aldığı İstanbul Gazetecilik Yüksek Okulunu başarıyla tamamladıktan sonra, bir süre basın sektöründe çalıştı. Daha sonra İmbat Şirketler Grubu’nun kurucusu ve yöneticisi oldu. Yalova’nın il statüsü kazanmasının ardından, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde ANAP’tan Yalova milletvekili olarak parlamentoya girdi. 57. Hükümet’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuk sahibi olan Okuyan, siyasi hayatı boyunca pek çok parti değiştirdi.

Okuyan’ın siyasi kariyeri, 1970’li yıllarda MHP’ye katılmasıyla başladı. Bu dönemde, kardeşi Arif Okuyan ise TKP üyesi oldu ve parti yayın organı olan Ürün dergisini çıkardı. Arif Okuyan, kardeşinin MHP’li olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, ‘Faşist bir ağabeyim olduğu için utanıyorum’ dedi. Ayrıca, Ekim Devrimi’ni anmak için soyadını Ekim olarak değiştirdi.

Yaşar Okuyan, 1991 yılında Mesut Yılmaz’ın ANAP genel başkanı seçilmesiyle birlikte bu partiye geçti. ANAP’ta, Ülkücü geçmişi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı. Okuyan, hem eski arkadaşlarını kırmamaya hem de yeni partisine sadık kalmaya çalıştı. Özgeçmişinde, MHP’ye üye olduğu yılları gazetecilik yaptığı dönem olarak gösterdi. Ancak, 1999 yılında Mesut Yılmaz ile anlaşmazlığa düşerek bakanlık görevinden ve ANAP’tan istifa etti.

Okuyan, ANAP’tan ayrıldıktan sonra, kısa bir süre için eski partisi MHP’ye geri döndü. Ancak, Kasım 2004’te yeni bir parti kuracağı iddiaları ortaya atıldı. Okuyan, bu iddiaları yalanlayarak, 28 Şubat sürecinde kurulan ve pek çok lider değiştiren Demokrat Türkiye Partisi’nin genel başkanlığını üstlendi. Mayıs 2005’te yapılan kongrede, partinin adını Hürriyet ve Değişim Partisi olarak değiştirdi. Partinin logosu da yeşil bir zemin üzerinde güneş şeklinde oldu.

Okuyan, 2007 yılında Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen Cumhuriyet Mitingleri’ne katılarak, laiklik ve demokrasi vurgusu yaptı.

2008 yılında, Hürriyet ve Değişim Partisi’ni feshederek, partilileriyle birlikte Halkın Yükselişi Partisi’ne geçti. Ancak, bu partinin kurucusu olan Yaşar Nuri Öztürk ile aralarında sorunlar çıktı ve Okuyan partiden ihraç edildi.

Okuyan, 2015 yılında İşçi Partisi’nin Vatan Partisi adını almasıyla birlikte, bu partinin genel başkan yardımcısı oldu. 2018 yılında ise bu görevinden ayrıldı. 2019 yılında ise CHP’ye üye oldu.

Okuyan, 73 yaşında geçirdiği iç kanama sonucu, tedavi gördüğü hastanede 26 Aralık 2023 tarihinde hayatını kaybetti.