Yaşayan Miras Festivali Sivas’ta nefes kesti: Genç âşıklar sahne aldı

Kaynak: İHA
Yaşayan Miras Festivali Sivas’ta nefes kesti: Genç âşıklar sahne aldı

Sivas Yaşayan Miras Festivali, geleneksel el sanatları ve Genç Âşıklar Şöleni ile ilklere imza attı. Yoğun ilgi gören etkinlik, kültürel mirası geleceğe taşıyarak 13 Nisan’da sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği iş birliğiyle organize edilen “Sivas Yaşayan Miras Festivali”, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

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11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen festival, yoğun katılımla dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen etkinlik, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını desteklemeyi ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefledi.

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Ziyaretçiler, el sanatlarının inceliklerini deneyimleme ve yaşayan miras unsurlarıyla tanışma fırsatı buldu. Festivalde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı genç âşıkların desteklenmesi ve tanıtılması için Türkiye’de ilk kez “Ustalara Saygı” temasıyla Genç Âşıklar Şöleni düzenlendi.

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Geleneksel el sanatlarının da büyük ilgi gördüğü festival, 13 Nisan’da sona erdi.

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