YASED ve TÜBİTAK arasında iş birliği protokolü imzalandı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye’nin teknoloji ve yenilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalarındaki en önemli paydaşlarından biri olan TÜBİTAK ile iş birliği protokolü imzaladı.

TÜBİTAK ve YASED arasında imzalanan bu protokol ile yatırımcıların teknolojik gelişimlerine ve yenilik ekosistemine ayak uydurma hızlarına destek verecek ortamlar yaratılması amaçlandığı açıklandı.

Protokol, teknoloji ve yenilik desteklerinin geliştirilmesi süreçlerinde iki kurum arasındaki etkileşimi artırmayı, firmalar arası iş birlikleri ile know-how ve tecrübe aktarımını kolaylaştırmayı, ülkemizin ve şirketlerimizin küresel düzeydeki rekabet gücünü artıracak şekilde dijital dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

YASED’in Ankara ofisinde düzenlenen imza töreninde konuşan YASED Başkanı Engin Aksoy, TÜBİTAK ile yakın ilişkileri pekiştirecek protokolün hem kurumlara hem de yatırımcılara büyük faydalar sağlayacağına emin olduklarını kaydetti.

PROJE KONSORSİYUMLARI OLUŞTURULACAK

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan, TÜBİTAK ve TEYDEB Yöneticileri ile YASED Yönetim Kurulu ve üyelerinin katıldığı imza töreninde konuşan Aksoy, “YASED olarak derin teknoloji girişimlerini desteklemeye yönelik yürüttüğümüz Deep Tech Enhancer Projesi ve TÜBİTAK’ın Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı gibi girişimci ekosistemini destekleyen proje ve programlara katılımları artıracağız. KOBİ’lere yönelik mentörlük ve uzman desteği sağlama yönünde çabalarımız da olacak. TÜBİTAK/TEYDEB destek mekanizmalarına ilişkin duyurularımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çağrı ve destek programlarının geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin oluşturulması için çalışma grupları kuracağız. Beraber proje konsorsiyumları oluşturacağız” dedi.

ORTAKLIKLARIN PEKİŞTİRİLMESİNİ SAĞLIYOR

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da TÜBİTAK’ın 60 yıldır bilim, teknoloji, yenilik ekosistemini fonlayan, destekleyen bir kurum olduğunu kaydetti. Mandal, “Türkiye’nin 12. Kalkınma planındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde TÜBİTAK olarak bizlerin ve sektördeki sizler gibi paydaşların yakın iş birliğine ihtiyaç var. YASED ile birlikte devletimizin bizden beklediği hedeflere daha hızlı ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

MANDAL’DAN YASED ÜYESİ KURULUŞLARA ÇAĞRI

Girişim ekosisteminin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Mandal, “Ülkemizde sunulan teşviklerin insan kaynağı kalitesinin ve kapasitesinin gelişmesi açısından önemli bir fırsat alanı oluşturduğunu, özellikle girişimcilik ekosistemindeki hızlı değişim, dönüşüm ve ivmeyle beraber gelecekte kendi ekosisteminizi oluşturabileceğinizi düşünüyorum. TÜBİTAK ilgili paydaşlarıyla birlikte çalışma potansiyeli ve sorumluluğu olan bir konumda. Bu açıdan biz YASED’i iyi bir ortak olarak görüyoruz” dedi. Mandal, YASED üyesi kuruluşlara, TÜBİTAK’ın stratejik destek programlarında yer alma çağrısı yaptı.