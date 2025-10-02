Yasemin Ergene telefonunu değiştirdi! Petshop sahibinin hayatı kabusa döndü

Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda 14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı.

14 YILLIK EVLİLİĞİNİ TEK CELSEDE SONLANDIRDI

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

ÖNCE EVİNİ SONRA NUMARASINI DEĞİŞTİRDİ

Boşanmanın ardından yeni bir hayata adım atan Yasemin Ergene önce numarasını ve daha sonrada evini değiştirdi. Ergene'nin eski numarasını alan petshop sahibinin hayatı ise kabusa döndü.

PETSHOP SAHİBİNİN HAYATI İSE KABUSA DÖNDÜ

Günaydın'da yer alan habere göre; numaranın yeni sahibi, sürekli gelen arama ve mesajlardan bunalınca çareyi sosyal medya hesabından paylaşım yapmakta buldu. Esnaf, "Bu numara artık bizim dükkana ait. Yasemin Özilhan ile ilgisi yoktur, artık aramazsanız çok iyi olur!" dedi.