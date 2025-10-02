Yasemin Ergene telefonunu değiştirdi! Petshop sahibinin hayatı kabusa döndü

Kaynak: Sabah
14 yıllık eşi İzzet Özilhan’dan tek celsede boşanan Yasemin Özilhan ayrılığın ardından önce soyadını sonra evini değiştirdi. Tanıdıklarının sorularından sıkılan Yasemin numarasını da değiştirdi ama yine de kurtulamadı.

Bir döneme damgasını vuran Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan 2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim geçtiğimiz haftalarda 14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı.

-002.webp

14 YILLIK EVLİLİĞİNİ TEK CELSEDE SONLANDIRDI

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

0o.webp

ÖNCE EVİNİ SONRA NUMARASINI DEĞİŞTİRDİ

Boşanmanın ardından yeni bir hayata adım atan Yasemin Ergene önce numarasını ve daha sonrada evini değiştirdi. Ergene'nin eski numarasını alan petshop sahibinin hayatı ise kabusa döndü.

yasemin-ozilhan-2-1024x576.webp

PETSHOP SAHİBİNİN HAYATI İSE KABUSA DÖNDÜ

Günaydın'da yer alan habere göre; numaranın yeni sahibi, sürekli gelen arama ve mesajlardan bunalınca çareyi sosyal medya hesabından paylaşım yapmakta buldu. Esnaf, "Bu numara artık bizim dükkana ait. Yasemin Özilhan ile ilgisi yoktur, artık aramazsanız çok iyi olur!" dedi.

yasemin-ozilhan-ile-izzet-ozilhan-cifti-bosaniyor-3245971-202509021404-3.webp

