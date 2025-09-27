Yasemin Ergene’den ‘yıkılmadım’ göndermesi!

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakterinin ardından sette başlayan aşkı ile birlikte oyunculuk kariyerine uzun bir ara veren Yasemin Ergene son dönemlerde evliliğine yönelik aldığı ani kararla adından söz ettiriyor. İş insanı İzzet Özilhan'la yaşadığı aşkı 2011 yılında nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu Yasemin Ergen'e düğünü ve düğün dekorasyonuyla uzun süre manşetlerden düşmemişti.

Ünlü isim evlilik kararının ardından set temposuna uzun süre ara verse de Mucize Doktor projesinde Doktor Ela karakteriyle kısa süre yer almıştı. Öte yandan ünlü isim oyunculuk kariyerini bırakmadan önce birçok başarılı projeye imza attı.

Aşk Oyunu, Çocuğun Var Derdin Var, Koçum Benim gibi yapımlarla adından söz ettiren oyuncu yıldızının parladığı dönemde oyunculuğu bırakmasıyla hayranlarını ikiye bölmüş, tartışmalara yol açmıştı.



Sosyal medyadaki paylaşımlarına ayrılık kararı sonrası bir süre ara veren Yasemin Ergene şaşırtan bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

sosyal medya hesabından 'Özilhan' soyadını kaldıran Yasemin Ergene, kısa süre sonra evlilik sürecinde sıkıntılar yaşadığı ileri sürülen kayınvalidesi Emine Özilhan'ı da takipten çıkardı.

Sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulunan Ergene'nın hız kesmeden normal hayatına dönmesi farklı yorumlar alırken, şık ve iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.